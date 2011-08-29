На Львівській митниці звільнено 39 працівників

Київ. 29 серпня. УНІАН. Сьогодні рішенням Колегії Державної митної служби 39 працівникам Львівської митниці припинено перебування на державній службі. 16 понижено у спеціальному званні на один ступінь. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМСУ.

Це як працівники, які безпосередньо здійснювали незаконний пропуск вантажів без оподаткування, так і керівники підрозділів, які не забезпечили належного контролю, а також працівники Служби боротьби з контрабандою Львівської митниці, які допустили незаконне ввезення товарів, йдеться в повідомленні.

Так, в результаті чергової перевірки було виявлено низку порушень на цій митниці протягом травня-червня 2011 року.

А саме - ввезення товарів на митну територію України без належного оподаткування вантажними та вантажно-пасажирськими транспортними засобами, що перетинали державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці.

При цьому за інформацією митних органів Республіки Польща, ці транспортні засоби не лише перевозили вантажі, при цьому ще й відбувалася процедура відшкодування ПДВ при експорті з ЄС.

Натомість окремі посадові особи Львівської митниці, зловживаючи службовим становищем, надавали дозвіл на переміщення транспортних засобів з товарами без проведення митного контролю.

А всі ці транспортні засоби пропускалися ними як порожні або з вантажем у кількості, що нібито не підлягає оподаткуванню.

Враховуючи, що товари були ввезені без жодного оподаткування, дії цих осіб завдали матеріальних збитків державі.

Всі матеріали за виявленими фактами передано до правоохоронних органів, якими буде вирішуватись питання про наявність в діях порушників ознак службових злочинів.

Крім того, у митному відомстві зазначили, що оскільки зона діяльності Львівської митниці досі залишається напруженим напрямком, тут планується встановити систему автоматичного зчитування номерних знаків транспортних засобів.

Таким чином це надасть змогу зафіксувати транспортні засоби, які перетинають митний кордон. Також пункти пропуску будуть облаштовані розгалуженою мережею камер відео спостереження, що дозволить ще більш ефективно протидіяти контрабанді та корупційним проявам.

Як повідомляв УНІАН, за результатами комплексної перевірки Львівської митниці, що тривала у березні, було звільнено з митних органів 27 осіб.

Окрім цього, 11 посадовців митниці були притягнуті до дисциплінарної відповідальності у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступень.