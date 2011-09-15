Випускники Львівщини забезпечені підручниками на 99,8%

Львів. 15 вересня. УНІАН. На сьогодні головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА отримано 99,8% від плану завозу підручників для одинадцятикласників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом Львівщина отримала 259 459 примірників. З них 55 найменувань для українських шкіл з 55 найменувань за планом завозу;

21 найменування для російських шкіл з 21 найменування за планом завозу та 4 найменування для польських шкіл з 8 найменувань за планом завозу.