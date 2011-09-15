Випускники Львівщини забезпечені підручниками на 99,8%

16:12, 15 вересня 2011
Львів
0 0

Всього 259 459

Львів. 15 вересня. УНІАН. На сьогодні головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА отримано 99,8% від плану завозу підручників для одинадцятикласників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом Львівщина отримала 259 459 примірників. З них  55 найменувань для українських  шкіл  з 55 найменувань за планом завозу;
21 найменування для російських шкіл з  21 найменування за планом завозу та 4 найменування для польських шкіл з  8 найменувань  за планом завозу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter