На Львівщині втричі зменшилась кількість автовикрадень

Львів. 3 жовтня. УНІАН. За останні роки у Львівській області значно зменшилась кількість автовикрадень. Якщо у 2005-му в області було зареєстровано 765 угонів, то у 2010 році викрадено лише 224 автомобілі.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, цьогоріч теж спостерігається тенденція до суттєвого зменшення цього виду злочинів. За 9 місяців 2011 року на Львівщині було вчинено 146 незаконних заволодінь транспортними засобами.

Вдвічі збільшилось і розкриття автовикрадень. Цього року правоохоронці вже розкрили 72 таких злочини, що становить майже 50% від усіх зареєстрованих угонів.

Працівникам міліції вдалось ліквідувати декілька злочинних угруповань, які спеціалізувались на крадіжках автомобілів.

Зокрема, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку затримали групу автозлодіїв, котрі впродовж 2009-2010 років викрадали автомобілі на території Львова та області.

Вже скеровано до суду кримінальну справу щодо учасників ще одного угруповання автовикрадачів. На рахунку зловмисників – понад десять угонів. Спеціалізувалися затримані на дорогих, престижних іномарках. Викрадали автомобілі, як правило, у курортних містечках Львівщини. Учасники цієї злочинної зграї зараз знаходяться під арештом.



Загалом, впродовж п’яти останніх років правоохоронці Львівщини затримали та притягнули до кримінальної відповідальності 12 злочинних угруповань, що займалися викраденням транспортних засобів.