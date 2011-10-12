У Львові відбудеться Кубок України з таїландського боксу
13:59, 12 жовтня 2011Львів
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Змагання триватимуть три дня
Львів. 12 жовтня. УНІАН. Завтра, 13 жовтня, у Львові відбудеться церемонія урочистого відкриття Кубку України з таїландського боксу Муай-Тай.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Для Львівщини такі змагання є знаковими й проводяться за підтримки Держмолодьспорту України, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА та клубу професійних видів одноборств «Юніон».
У змаганнях візьмуть участь 200 кращих атлетів з 18 областей України. Також за результатами виступів на Кубку України буде сформовано остаточний склад національної збірної для участі в кубку світу з таїландського боксу.
Змагання відбуватимуться на спеціально встановлених рингах упродовж 13-16 жовтня.
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