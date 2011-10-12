У Львові відбудеться Кубок України з таїландського боксу

Львів. 12 жовтня. УНІАН. Завтра, 13 жовтня, у Львові відбудеться церемонія урочистого відкриття Кубку України з таїландського боксу Муай-Тай.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для Львівщини такі змагання є знаковими й проводяться за підтримки Держмолодьспорту України, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА та клубу професійних видів одноборств «Юніон».

У змаганнях візьмуть участь 200 кращих атлетів з 18 областей України. Також за результатами виступів на Кубку України буде сформовано остаточний склад національної збірної для участі в кубку світу з таїландського боксу.

Змагання відбуватимуться на спеціально встановлених рингах упродовж 13-16 жовтня.