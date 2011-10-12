Цимбалюк: Львівщина відкрита для розвитку бізнесу

Львів. 12 жовтня. УНІАН. Радник Президента України Валерій Пустовойтенко та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянули експозиції XII Міжнародної виставки-ярмарку «ТурЕКСПО-2011», V Спеціалізованої виставки «Готельний та ресторанний бізнес» та IV Спеціалізованої виставки «Континент розваг».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності – 2011 триватиме у Львові протягом трьох днів.

«Дуже приємно, що цього року участь у Форумі прийняло значно більше учасників, аніж минулого року. Тут представлені усі туристичні маршрути та можливості нашого краю, а також більшість готелів області, які готові приймати та уже приймають туристів та всіх бажаючих. Також ми оглянули виставку сучасного обладнання для готелів як українських фірм-виробників, а це надзвичайно приємно, так і відомих брендів цілого світу. Це ще одна спроба продемонструвати, що Львівщина відкрита для туристів, для розвитку бізнесу та інвестицій. Хочу ще раз привітати усіх учасників і тих, хто нині шукає партерів саме у туристичній галузі Львівщини та бажаю, щоб вони їх знайшли саме на цій виставці», - сказав під час брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

За його словами, представники туристичної галузі Львівщини – це в основному представники малого та середнього бізнесу, які хочуть і шукають комфортних умов роботи саме на Львівщині.

«Ми працюємо над тим, щоб той, хто ще сумнівається або вже вирішив займатись цим бізнесом, зміг зреалізувати свої амбіції. Інвестор туристичної сфери вимагає від влади будівництва інфраструктури, комунікацій та утилізації твердих побутових відходів і саме над цим ми усі спільно зараз працюємо. Ми запрошуємо та відкриті до співпраці із усіма, але хочу сказати, що у зв’язку із підготовкою та проведенням Євро-2012 ми відчуваємо великий попит та зацікавленість до Львівщини», - сказав Михайло Цимбалюк.