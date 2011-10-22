У Львові розпочалося Свято сиру і вина. Фото

Львів. 22 жовтня. УНІАН. У Львові 21 жовтня розпочалося друге Свято сиру і вина. До 24 жовтня усі відвідувачі, які прийдуть до подвір’я палацу Потоцьких у Львові, де відбувається свято, матимуть змогу насолодиться вишуканими сортами сиру та вина.

Програма свята складена таким чином, що протягом дня відбуватиметься гастрономічна частина, а після 18.00 - культурна програма.

Щодня на святі будуть цікаві презентації, виступи, шоу та смачні страви. Сьогодні святковий день „відданий сирнику як одному із гастрономічних символів Львова”.

Також протягом свята відомі українські винороби представлятимуть свою продукцію.

Фото Євгена Кравса

