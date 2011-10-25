29 жовтня відкриття «Арени Львів»: стадіон називають центром Прикарпаття

Львів. 25 жовтня. УНІАН. До відкриття «Арени Львів» на стадіоні киплять останні приготування, а тим часом культурна та спортивні інтелігенція України вже сиплють шквал компліменти в бік чудооб’єкту. За словами легенд та зірок футболу, митців та активістів шоубізу, новий стадіон не просто претендує стати спортивним та культурним осередком, але й центром європеїзації України.



Богдан Бенюк, Друг Євро-2012, народний артист України:

- Останній український стадіон, який до Євро-2012 відкривається у Львові, - це трамплін в мріях про те, що ця арена стане центром спортивного життя Прикарпаття. Як я розумію, стадіон – не тільки футбольний, але й зможе використовуватися для проведення найрізноманітніших як спортивних, так і світських заходів.

Відкриття, яке відбудеться 29 жовтня у Львові – це знаменна подія і всі тішаться від того. Але головне, щоб мешканці Львова прийняли стадіон і він став ще один центром європеїзації України.

Є надія, що знайдуться люди, які будуть інвестувати в розвиток арени, щоб після єврочемпіонату проводити на ньому різні масштабні заходи. Ми ж бо знаємо, які є проблеми в світі з експлуатацією стадіонів. Треба, щоб серце «Арени Львів» билося. Важливо не допустити, щоб стадіон пустував.



Ігор Кульчицький, легендарний півзахисник, багаторічний капітан ФК «Карпати»:

- Раніше я вважав, що краще було б реконструювати львівський стадіон «Україна». Але тепер розумію: добре, що звели нову арену. Для Львова, мільйонного міста, куди приїжджає десятки тисяч туристів, другий стадіон не зайвий. А ще приємно, що він буде одним з найкращих в Україні.

Переконаний, якби збірна грала у Львові – вона б не програла жодного матчу і могла б точно вийти з групи. Тут важливий дух, єдиний у гравців і вболівальників. Я на собі відчув, коли 40-50 тисяч приходять, вірять, заряджають енергією - тоді відкривається друге дихання, з’являються сили.

Слава Богу, після Євро молоді хлопці зі спортивних шкіл будуть мати поля, на яких зможуть по-європейськи тренуватись. Це вже добрий початок. У Львові багато майданчиків, які давно себе пережили. Нинішня інфраструктура – це стимул відновлювати кожен майданчик. Це ж відбувається і в Києві, і в Донецьку, і в Харкові, які підготували до Євро-2012 найкращі арени Європи.



Василь Пилип’юк, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України:

- Я два рази літав над стадіоном, коли робив книжку про Львів, і особисто в захоплені від об’єкту. Подібного не буде мати жодне місто в Західній Україні.

Мав можливість супроводжувати Мішеля Платіні місяць тому і він дав позитивну оцінку готовності арени. Це великий набуток для міста. Якщо буде організована робота усієї інфраструктури стадіону – це буде успіх й гарний подарунок для львів’ян.

Я зачарований стадіоном. Мені також імпонує те, що арену можна буде використовувати як місце для проведення різних форумів, зібрань, конференцій, інших масових заходів. Цей футбольний багатофункціональний об’єкт стане культурним центром Львова.



Артем Федецький, гравець ФК «Карпати» та національної збірної України:

- Відкриття львівського стадіону стане великою подією для міста. Такої арени в Західній Україні ще немає. Я із великим задоволенням гратиму на ній. Хочу, щоб стадіон під час кожного футбольного матчу був заповнений на 100%, особливо під час матчів «Карпат» і збірної України.

Водночас, наскільки він стане популярним, залежатиме і від команди. Якщо «Карпати» на ньому гратимуть і будуть досягати гарних результатів - стадіон буде відвідуватися, і його віддаленість від центру міста не завадить цьому.

Взагалі-то, західний регіон завжди славився талантами і не лише футбольними. Гадаю, «Львів Арена» має всі шанси виростити з молодих футболістів майбутніх чемпіонів.



Руслана Лижичко, українська співачка, народна артистка України:

- «Арена Львів» - дуже гарна. Львів’янам лишається гордитися, що у них з’явився такий серйозний об’єкт. Стадіон дуже важливе надбання не лише для футболу. Купа музикантів приїжджає у Львів, які здатні збирати стадіони, і їм немає де дати концерт.

У місті виступати на площах не можливо - історичний центр практично заборонений для акцій. Зробити у Львові якісний Open Air-концерт для великої кількості людей – не реально.

Новий стадіон буде модернізований, дуже розкручений у зв’язку з Євро-2012, і на ньому, впевнена, багато зірок захоче виступити із серйозним шоу, в тому числі і я.

На відкритті стадіону я презентую нову пісню – футбольний гімн, який ми присвятили Євро-2012. Зараз я готуюся до виступу. Мені дуже важливо, щоб масове шоу, яке ми запланували провести на відкритті «Арени Львів», - відбулося, щоб у ньому взяли участь всі трибуни. Це буде пісня-кричалка, яку я підготувала для вболівальників. Символічно, що прем’єра відбудеться саме на відкритті стадіону.

Степан Юрчишин, Друг Євро-2012, легенда львівських «Карпат»:

- Велика честь для Львова приймати в себе футбольний чемпіонат Європи 2012 року. Ще більша приємність зустрічати кращі збірні континенту на новому стадіоні. В місті Лева не так багато футбольних об’єктів, тому якщо на «Арені Львів» будуть грати «Карпати» - це стане ще більшим стимулом для юного покоління долучатися до гри мільйонів.

Те що у Львові буде новий стадіон дасть змогу для міста залучити ще більше туристів. На арені зможуть проводити різні концерти, які збиратимуть глядачів з різних країн, адже неподалік Львова розташовуються кордони одразу кількох держав.

Інформаційний центр «Україна-2012»