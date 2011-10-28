Янукович упевнений, що завтра відбудеться свято відкриття „Арени Львів”

Львів. 28 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що завтра у Львові відбудеться свято відкриття львівського стадіону до Євро-2012 «Арена Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави після ознайомлення зі станом підготовки нового стадіону у Львові наголосив: «Завтра свято відбудеться, поза усякими сумнівами».

Він також зазначив, що коли летів до Львова, то мав певні сумніви, які не справдилися. «Коли летів у Львів, у мене склалося враження, що проблем ще багато. Однак будівельники запевнили, що все гаразд, і до завтра всі необхідні роботи будуть завершені, щоб, поза всякими сумнівами, відбулося відкриття стадіону», - наголосив глава держави.

Також Президент з посмішкою додав, що завершальні роботи тривають швидкими темпами і будівельники зазначили, що «чим скоріше ми поїдемо, тим швидше вони почнуть працювати».

Главу держави під час інспектування львівського євростадіону супроводжували: віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Держслужби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН, голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Новий стадіон у Львові розрахований на 34915 осіб. Будівництво «Арени» розпочалося у листопаді 2008 року. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 млрд. 287,7 млн. грн.

Урочисте відкриття стадіону заплановане на 29 жовтня. А 15 листопада 2011 року на стадіоні має відбутися перший футбольний матч між національними збірними командами України та Австрії.