Львівщина додатково отримала на зарплати бюджетникам 32,7 млн. грн.

Львів. 1 листопада. УНІАН. До місцевих бюджетів додатково спрямовано 368 820,6 тис. грн. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед найбільших фінансових вливань кошти для Івано-Франківської області - 31,3 млн. грн., Львівської – 32,7 млн. грн., Сумської - 24,8 млн. грн., Чернігівської - 122,9 млн. грн.

Уряд виділив кошти для забезпечення соціально-захищених видатків місцевих бюджетів. Гроші буде направлено на оплату праці працівників бюджетних установ для недопущення будь-якої заборгованості з цих виплат.

Зокрема, кошти будуть витрачені на заробітну плату освітянам, лікарям, працівникам сфери культури, іншим категоріям бюджетників.

Додаткові дотації вирівнювання з держбюджету отримають більшість обласних бюджетів.