Рейтинг „Лідери Львівщини” очолив керівник „Укргазнафтовидобування” Олег Канівець

Львів. 17 листопада. УНІАН. Центр суспільних досліджень «Тема» оприлюднив результати експертного дослідження «Лідери Львівщини», яким було визначено найактивніших і найперспективніших діячів, котрі працюють в регіонах області.

Як повідомив УНІАН керівник Центру «Тема» Роман Онишкевич, із показником 6,8 балів очолив рейтинг керівник ДП «Укргазнафтовидобування» Олег Канівець, чий благодійний фонд «Добре серце» активно діє у Стрийському та Жидачівському районах Львівщини.

До першої п’ятірки також потрапило четверо депутатів Львівської обласної ради – Михайло Блавацький (6,1 бал), Василь Пазиняк (5,8 балів), Михайло Задорожний (5,7 балів) і директор шахти «Надія» Микола Криштопа (5,2 бали).

Під час реалізації проекту було опитано 40 експертів, серед яких народні депутати України, депутати обласної та міської рад, політологи та журналісти, - повідомив Роман Онишкевич.

Мета проекту, за словами його ініціаторів, полягала у визначенні впливових осіб у районах області, чий потенціал може бути важливим для соціально-економічного розвитку регіону.



