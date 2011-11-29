У Львові інтронізовано митрополита Львівського УГКЦ

Львів. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні у Львові під час Архиєрейської Літургії урочисто проголошено про створення Львівської митрополії УГКЦ та інтронізовано Митрополита Львівського. Ним став архиєпископ Львівський Ігор (Возьняк).

Як повідомили УНІАН в Релігійно-інформаційній службі України, титул правлячого Львівського архиєрея буде «Львівський архиєпископ і митрополит». Архиєпископство Львова піднесе до гідності Митрополії, а собор святого Юра у Львові оголошено архикатедральним собором Львівської Митрополії УГКЦ.

Владика Богдан (Дзюрах) Адміністратор Патріаршої курії, секретар Синоду єпископів УГКЦ зачитав грамоту про створення Львівської митрополії УГКЦ. У ній ішлося про всю історію УГКЦ, про її важкий шлях до створення й відновлення структур Києво-Галицької Митрополії, про легалізацію УГКЦ після тоталітарного режиму, про повернення УГКЦ до Києва.

«Боже повеління виявило справедливість, і наша Церква повернулася до первопрестольного граду Києва. УГКЦ прямує до утвердження патріаршого устрою, і ці старання визнають у Римі. Синод вирішив створити на землях Києво-Галицької Церкви три нові митрополії. Ці наші рішення поблагословив і схвалив Папа Бенедикт XVI», – оголошено у грамоті.

Також оголошено, що до складу Львівської митрополії входить Львівська архиєпархія, Стрийська, Самбірсько-Дрогобицька та Сокальсько-Жовківська єпархії.

До Івано-Франківської митрополії – Івано-Франківська та Коломийсько-Чернівецька єпархії.

До Тернопільсько-Зборівської – Тернопільсько-Зборівська та Бучацька єпархії.

Першими митрополитами новостворених митрополій проголошено владику Ігоря (Возьняка), Архиєпископа Львівського, владику Володимира (Війтишина), єпарха Івано-Франківського та владику Василя (Семенюка), єпарха Тернопільсько-Зборівського.

Крім новостворених, ще однією митрополією УГКЦ в Україні є Києво-Галицька митрополія, яку очолює Блаженніший Святослав. До її складу входять Київська архиєпархія, Донецько-Харківський, Одесько-Кримський та Луцький екзархати.

Оголошено, що Києво-Галицька Митрополія є спадкоємницею усього майна УГКЦ. Місто Галич, яке відноситься до Івано-Франківської області, підлягає безпосередньо в розпорядження Києво-Галицького Верховеного архиєпископа, а в майбутньому Патріарха.

Церемонію возведення на престол Митрополита Львівського архиєпископа Ігоря (Возьняка) здійнив Глава УГКЦ Патріарх Святослав.

Участь у Літургії беруть усі владики УГКЦ на чолі з Патріархом Святославом (Шевчуком), Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Томас Едвард Галліксон, Апостольський екзарх для греко-католиків Сербії та Чорногорії владика Юрій Джуджар.

Митрополія в Івано-Франківську буде проголошена 13 грудня. Митрополія у Тернополі – 22 грудня.