У Львові чорнобильці перекрили рух транспорту біля ОДА

Львів. 12 грудня. УНІАН. Сьогодні у Львові представники чорнобильських організацій і громадського руху „Вперед!” перекрили на 20 хвилин рух транспорту біля приміщення Львівської ОДА у такий спосіб протестуючи проти знесення наметового містечка чорнобильців у Донецьку.

Про це повідомив УНІАН один з учасників акції протесту чорнобильців у Львові, співголова ГР „Вперед!” Руслан Секела.

За його словами, представники чорнобильських організацій, тримаючись за жовту стрічку, заблокували піший перехід біля Львівської ОДА, внаслідок чого біля ОДА утворився великий корок з автомобілів.

Він також зазначив, що представники міліції, які постійно чергують біля наметового містечка чорнобильців у Львові, не заважали проведенню акції.

„Сьогодні учасники наметового містечка у Львові, до яких приєдналися представники чорнобильських організацій і руху „Вперед!”, провели акцію тимчасового перекриття руху вимагаючи від влади повернути на місця демонтовані у Донецьку намети чорнобильців і надати дозвіл чорнобильцям Києва встановити намети біля Кабінету Міністрів України”, - розповів Руслан Секела.

Він також повідомив, що чорнобильці Львівщини надалі продовжують свою акцію протесту у наметовому містечку біля приміщення Львівської ОДА і мають намір до чотирьох встановлених наметів додати ще один від львівського козацтва, члени якого долучилися до протестних акцій чорнобильців у Львові.

За словами Руслана Секели, з початку акції протесту чорнобильців у Львові, яка триває у 4 наметах біля Львівської ОДА з 6 грудня, за медичною допомогою звернулося 34 особи з числа учасників акції, і вони перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозами гіпертонічний криз, запалення легень та ГРВІ.

Руслан Секела також поінформував, що 30 представників чорнобильських організацій Львівщини 13 грудня виїдуть до Києва, щоб взяти участь у Всеукраїнській акції протесту 14 грудня, в День вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, біля Кабінету Міністрів України.



