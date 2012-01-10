Найвідоміший мандрівник світу у шоці від львівських таксистів

Львів. 10 січня. УНІАН. «Наступного місяця на сайті Міжнародних українських авіаліній почне працювати сторінка з моїм блогом про подорожі. У блозі Львів буде першим українським містом, про яке я писатиму», – повідомив сьогодні, 10 січня, на прес-конференції найвідоміший мандрівник світу, британець Фред Фінн.

Львів був першим містом, в яке я поїхав як друг Євро-2012. Мої відгуки про Львів будуть однозначно позитивними. Щодо інших міст, яке прийматимуть Євро, то я також до них поїду, та писатиму про них. Але Львів буде першим, – додав Фред Фінн.

Він вважає, що його думка щодо популяризації України у світі буде більш вагомою та об’єктивною, ніж українців. «Вважаю Україну однією з найбільш недосліджених та не відкритих країн світу. І якщо іноземець побачить, що найбільший мандрівник світу приїхав до Львова, то, мабуть, сам захоче приїхати сюди», – наголосив Фред Фінн.

Мандрівник розповів, що у блозі наголосить на таких позитивних рисах Львова, як гостинність, добре знання англійської, зокрема у обслуговуючого персоналу, чудова українська кухня, багата історія та красива архітектура.

Щодо негативних рис, то він помітив лише одне: «Не те щоб негативна риса, але конструктивна критика. Це таксі. Я з таким питанням вчора звернувся до міського голови Львова, і він сказав, що над цим тепер працюють. А річ у тому, що коли ти виходиш з вокзалу або аеропорту на тебе накидається купа таксистів, які кричать… І ти не знаєш, яка ціна мала би бути чесною. Це досить неорганізований процес. Якщо говорити про Бориспіль, то в них це питання вже вирішено: в них є власні таксисти. Тобто, ти сідаєш в таку машину, і знаєш, що тебе не обдурять. Вважаю, що до Євро цей процес у Львові має бути організованим», – зауважив мандрівник.

Довідка. Фред Фінн у 1983 році був занесений до Книги рекордів Гінеса як «пасажир, який подолав найбільшу кількість кілометрів». Британець подолав 24 млн км, відвідав 139 країн. Він є другом Євро-2012 і послом «Міжнародних авіаліній України».

Фред Фінн у Львові побував вже втретє, і це місто є одним із найулюбленіших місць в Україні. Він вважає Львів містом з найбільшою кількістю кав’ярень у світі.

Фред Фінн одружився з українкою та з 2006 року живе в Україні.

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