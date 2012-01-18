До Києва на святкування Дня Соборності поїдуть сотні львів‘ян

Львів. 18 січня. УНІАН. Сотні представників громадських організацій Львівщини 21 січня поїдуть до Києва, щоб взяти участь в акції „Україна єдина” з нагоди святкування Дня Соборності України.

Про це повідомив УНІАН голова Всеукраїнського комітету „Наступ”, співголова ГР „Вперед!” Руслан Секела.

За його словами, близько 600 представників від громадських організацій, які об’єднують підприємців, активістів Податкового майдану, чорнобильців та афганців Львівщини 21 січня поїдуть у Київ, щоб долучитися 22 січня до акції „Україна єдина”.

„На Парковому пішохідному мості Києва о 10.00 представники громадських організацій, які з‘їдуться зі всієї України, з‘єднають з двох берегів в одне ціле дві частини Державного прапора України, який буде 40 метрів довжиною та 5 метрів шириною і закріплять його вздовж мосту. Після цього учасники акції вирушать до Софіївської площі де о 12.30 розпочнеться спільна акція політичних сил і громадських організацій „Україна єдина”, - розповів Руслан Секела.

Він також наголосив на тому, що у цей день представники громадських організацій України будуть пропонувати ініціювання початку імпічменту Президенту України Віктору Януковичу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, у День Соборності України у Львові відбудеться „живий ланцюг єдності”, який розпочнеться за участі керівництва і депутатів обласної ради о 13.00 біля пам’ятника Степанові Бандері у Львові і простягнеться центр міста де о 14.00 розпочнеться екуменічний молебень та народне віче біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

