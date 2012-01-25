17 лютого розгляд апеляційної скарги екс-судді Зварича на вирок

Київ. 25 січня. УНІАН. Апеляційний суд Києва призначив на 17 лютого розгляд апеляційної скарги колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА на вирок.

Про це УНІАН повідомив адвокат І.ЗВАРИЧА Станіслав ЦВЕТІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва оголосив вирок у справі екс-судді І.ЗВАРИЧА. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.

