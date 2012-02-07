У Львові невідомий повідомив про замінування апеляційного суду

Львів. 7 лютого. УНІАН. Сьогодні на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення, що приміщення Апеляційного суду Львівської області заміноване.

Як повідомили УНІАН працівники Апеляційного суду Львівської області, одразу на місце події прибули міліціонери та рятувальники МНС, які розпочали евакуацію працівників та відвідувачів суду.

У Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН уточнили, що о 14.45 невідомий повідомив, що приміщення на площі Соборна, 7 у Львові, де знаходиться Апеляційний суд Львівської області, заміновано.

Поки що немає даних про те, чи висував якісь вимоги анонім.