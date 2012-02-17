У Львові відзначили 120-ту річницю від дня народження Йосипа Сліпого

Львів. 17 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулися урочистості з нагоди 120-річчя від дня народження Блаженнішого Патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого.

Як передає кореспондент УНІАН, у соборі Святого Юра відбулася архиєрейська божественна літургія, яку очолив архиєпископ Львівський УГКЦ Ігор ВОЗНЯК.

Під час богослужіння у соборі були присутні перший заступник голови Львівської обласної ради Петро КОЛОДІЙ, міський голова Андрій САДОВИЙ, представники Львівської обласної державної адміністрації.

Після літургії відбулося покладання квітів до гробу Йосипа Сліпого у крипті собору Святого Юра.

Сьогодні офіційна делегація від керівництва Львівщини також відвідала музей-садибу Йосипа Сліпого у с. Заздрість Тернопільської області.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Львівська обласна рада проголосила на Львівщині 2012 рік Роком Йосипа Сліпого.

Довідка УНІАН. Й.Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині. Початкову освіту здобув у рідному селі. Середню освіту отримав в Тернопільській гімназії, яку закінчив з відзнакою в 1911 році, після чого вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії та Львівського університету.

30 вересня 1917 року митрополит Андрей Шептицький висвятив Й.Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богослов’я.

Потім навчався у Римі.

У 1925 році митрополит А.Шептицький призначив Й.Сліпого ректором Львівської духовної семінарії, що в 1929 році була реорганізована у Богословську академію. 1 листопада 1944 після смерті А.Шептицького митрополитом Галицьким стає архієпископ Й.Сліпий.

11 квітня 1945 р. його арештували. Після річного слідства в київській тюрмі КДБ військовий трибунал присудив йому 8 років суворих табірних робіт. Й.Сліпому приписали контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, вороже ставлення до СРСР. Відсидівши один строк, митрополит Й.Сліпий одержав ще три. У 1953 році його відправлено на 5 років до Сибіру. У 1957 р. дістав 4 роки каторжних робіт. Колегія Верховного суду УРСР 27 вересня 1962 р. ухвалила “визнати Й.Сліпого особливо небезпечним рецидивістом та визначити йому для відбування покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму”.

Під тиском світової громадськості та завдяки зусиллям Ватикану Верховна Рада СРСР своєю постановою від 12 січня 1963 року звільнила митрополита з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”.

9 лютого 1963 р. Й.Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік.

Помер Й.Сліпий 7 вересня 1984 року в Римі. Похований в криті Собору Св. Софії, а через 8 років після смерті, згідно з його заповітом, 29 вересня 1992 року домовину з тілом покійного перевезли до Львова і поховали в крипті Собору Св. Юра поруч з А.Шептицьким.