Львівщина за соціально-економічним розвитком на 23 місці в Україні



Львів. 28 лютого. УНІАН. Львівщина за результатами соціально-економічного розвитку посідає одне з останніх місць в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ заявила сьогодні на сесії облради під час обговорення питання суспільно-політичної ситуації на Львівщині.

«Якщо за результатами першого півріччя минулого року Львівська область перебувала на 16-му місці, за 9 місяців – на 9-му місці, то за підсумками року регіон опинився на одному з останніх місць по Україні – на 23-му! Зазначу, що різке падіння загальних показників області відбулося саме в останньому кварталі року, коли місце голови обласної адміністрації посів теперішній її очільник Михайло КОСТЮК», - наголосила І.СЕХ.

За її словами, область за більшістю позицій економічного розвитку опинилася на останніх місцях, значно відстаючи від загальноукраїнських показників.

Як поінформувала депутат, приріст ВВП – на 1,7% (загалом по Україні – 4,2%), спостерігається зменшення обсягу виробництва продукції тваринництва на 1,4% при тому, що загалом по Україні він збільшується на 2,4%, а у сусідній Івано-Франківській області є приріст виробництва на 6,8%, Львівщина лідирує серед областей України за показником зменшення поголів’я великої рогатої худоби – 5,5%.

„При тому, що по Україні спостерігається збільшення продукції будівництва на 11,1%, у Львівській області обсяги будівництва зменшилися на 3,4%. За рівнем виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів серед областей гірша лише Чернігівщина, за темпами зростання доходів до місцевих бюджетів – гірша ситуація лише в Одеській і Закарпатські областях. Натомість впевнено зростає податковий борг – на 20,6% у порівнянні з позаминулим роком, при тому, що в цілому по країні розмір податкового боргу зменшився на 17,2%”, - повідомила І.СЕХ.

Також депутат поінформувала, що відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів в області взагалі не здійснюється, а рівень безробіття на Львівщині – вищий за середній по Україні, рівень зайнятості – нижчий.

„Ще раз дозволю собі нагадати, що, відповідно до даних статистики, таке погіршення показників області відбулося в останньому кварталі минулого року і співпало з призначенням на Львівщину нового голови обласної державної адміністрації. Отже, мусимо констатувати, що сьогоднішня команда на чолі з КОСТЮКОМ не здатна впливати на соціально-економічні процеси в області і не контролює ситуацію ані в економічній, ані в гуманітарній сфері Львівщини. Невблаганна статистика свідчить – економічні показники Львівської області помітно погіршилися”, - наголосила І.СЕХ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, депутати Львівської обласної ради визнали незадовільною роботу Львівської обласної державної адміністрації під керівництвом М.КОСТЮКА.

