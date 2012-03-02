На Львівщині затримали міліціонера, який торгував наркотиками

Львів. 2 березня. УНІАН. На Львівщині затримали працівника міліції, який займався збутом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 1 березня співробітники карного розшуку спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки затримали помічника дільничного інспектора Золочівського райвідділу міліції, який займався збутом наркотиків.

Призначено службове розслідування.

Як зазначається у повідомленні, працівники міліції, які приймали участь у затриманні, на чолі з керівником райвідділу міліції будуть заохочені, а безпосереднє керівництво помічника дільничного інспектора буде притягнено до суворої дисциплінарної відповідальності.

За даними джерел в обласному управлінні міліції, начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк „наполягатиме на затриманні і арешті” правоохоронця-наркоторговця.