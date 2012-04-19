Кабмін збільшив фінансування будівництва стадіону у Львові

Київ. 19 квітня. УНІАН. Кабінет міністрів України збільшив фінансування деяких об`єктів до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, передбачене на 2012 рік.

Як повідомляється на сайті уряду, згідно з внесеними 18 квітня змінами до додатків 1 і 2 Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема, буде збільшено на 417 млн. грн обсяг фінансування за рахунок державних коштів будівництва стадіону у Львові, на 157,45 млн. грн будуть збільшені витрати на реконструкцію Львівського аеродрому.

Крім того, на 270 млн. грн буде збільшено фінансування реконструкції Донецького аеропорту.

Також постанова передбачає реконструкцію лише касового павільйону біля НСК «Олімпійський», яка не зачепить Спортивну площу перед цією будівлею.