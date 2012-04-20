26 квітня у Львові відкриється Міжнародний весняний діловий форум

Львів. 20 квітня. УНІАН. 26 - 27 квітня уже вчетверте поспіль у Львові проходитиме Міжнародний весняний діловий форум, організатором якого виступає ТОВ «Юридична компанія «Ейч.Ді.Партнерз». Цьогоріч у форумі візьмуть участь близько 200 представників влади, бізнесу, експертного середовища з України та інших країн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповідають організатори заходу, основною темою, що обговорюватиметься на цьогорічному форумі, будуть перспективи розвитку економіки України у 2012 році. Зокрема, форум складатиметься із чотирьох дискусійних платформ, під час яких будуть обговорені питання державно-приватного партнерства, стан банківського сектору та розвиток економіки у 2012 році, пошук шляхів та механізмів зростання бізнес-активності в містах України, ключові питання взаємодії бізнесу та суспільства.

«Міжнародний весняний діловий форум – це платформа не лише для підприємств і підприємців Львова отримати останню інформацію щодо макроекономічних змін і тенденцій в країні, але й можливість залучити потенційних партнерів, оскільки значна кількість учасників передбачається з іноземних компаній та фінансових установ. Для нашого міста це дуже важливо, адже форум є певним майданчиком популяризації ідей, які вже набули реалізації у Львові, серед інших міст та регіонів», - зазначив у коментарі УНІАН начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради Сергій Кіраль.

Як зазначають на ТОВ «Юридична компанія «Ейч.Ді.Партнерз», основною метою проведення форуму є усунення «недовіри» та «сумнівів» при встановленні ділових відносин, визначення спільних інтересів при реалізації проектів на території України у 2012 році, формування стратегії інвестиційного та інноваційного розвитку економіки держави, налагодження прямих контактів із представниками влади та бізнесу.

Цьогоріч у форумі візьмуть участь близько 200 представників влади, бізнесу, експертного середовища з України та з-за кордону. Свою участь у заході підтвердили: керівник діяльності МФК в Україні Олена Волошина, голова Наглядової ради міжнародного Інституту МІМ-Київ Богдан Гаврилишин, заслужений діяч науки і техніки України Роберто Квятковський, заступник директора департаменту розвитку бізнесу Варшавської Фондової Біржі Хорхе Зукоскі, президент Американської Торгівельної Палати в Україні Андрій Пивоварський, директор інвестиційно-банківського департаменту IC Dragon Capital, директор Львівської бізнес-школи Українського Католицького Університету (LvBS) Софія Опацька, заступник голови правління ЗАТ «ПУМБ» Олексій Волчков, голова правління ПАТ «Банк Форум» Вадим Березовик, голова правління ПАТ «Фольксбанк» Ірина Походзяєва, голова правління ПАТ «Ідея Банк» Андрій Рязанцев.

Науковим партнером заходу виступає Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS), генеральним телевізійним партнером - канал новин 24, генеральним Інтернет-партнером - портал «Юрліга», генеральним медіа-партнером – журнал «Коментарі», генеральним автомобільним партнером – ГалАвтоСвіт, ексклюзивним партнером - ТМ «Вина Гулієвих», бізнес-партнером – Американська Торгівельна Палата в Україні. Інформаційні партнери: Інтернет-ресурс «Компаньйон онлайн», журнали «Власний бізнес», «Власть Денег», «Контракти», «Kyiv Weekly», Weekly.ua, «Business Ukraine», «Lviv Today», «Аспекти будівництва», газета «Деловая Столица» та «Юридична газета».