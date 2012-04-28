Під час ДТП на Львівщині загинув житель Закарпаття
Ще один чоловік травмований
Львівська область. 28 квітня. УНІАН. На Львівщині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув житель Закарпатської області, важкі травми отримав ще один житель Закарпаття.
Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 27 квітня, близько 15.30, у селі Любинці Стрийського району Львівщини водій автомобіля «Татра», 35-річний житель села Головецьк Сколівського району Львівської області, зіткнувся з автомобілем «Мерседес Спринтер» під керуванням 39-річного жителя міста Мукачево Закарпатської області.
Попередні причини ДТП - водій автомобіля «Татра» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес Спринтер».
Унаслідок ДТП водій автомобіля «Мерседес Спринтер» отримав тілесні ушкодження (відкритий перелом ноги, відкрита черепно-мозкова травма) та був доставлений у Стрийську центральну районну лікарню.
Пасажир цього автомобіля, 26-річний житель Мукачево Закарпатської області, на місці аварії загинув.