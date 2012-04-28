У Львові проходить генеральна репетиція служб міста до Євро-2012

Львів. 28 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові проходить генеральна репетиція всіх служб міста до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на стадіоні «Арена Львів» сьогодні відбудуться два матчі 1/16 Національного Кубку шкільного футболу Євро-2012 серед школярів.

Матчі 1/16 Національного Кубку шкільного футболу Євро-2012 серед школярів відбудуться о 19.00 та о 20.00 за участю збірних шкіл Волинської і Хмельницької областей, Львівської та Рівненської областей.

Як повідомили УНІАН в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради, сьогодні буде проведено тестування роботи громадського транспорту в режимі перевезень значних обсягів пасажирських потоків між основними об’єктами Євро-2012.

Для забезпечення ефективного перевезення пасажирів до місць проведення Євро, буде здійснено комплекс заходів, зокрема – здійснено перекриття руху на вулично-дорожній мережі для забезпечення транспортного коридору громадського транспорту та курсування експрес-маршрутів.

Перекриття ділянок вулично-дорожньої мережі розпочнеться сьогодні з 15.30 і триватиме до 23.00 згідно із затвердженою схемою

За інформацією Львівської міської ради, сьогодні з 15.30 до 23.00 мешканці вулиць, які проживають у зоні руху транспорту до Євро-2012 і сьогодні будуть перекриті – матимуть змогу заїхати приватним авто за умови пред’явлення документів, що засвідчують проживання на вулиці, яка потрапила в зону перекриття.

„Плоша Петрушевича, вул. Шота Руставелі та вул.Стрийська (від вул.І.Франка до транспортної розв’язки на кільцевій дорозі) буде закрита для приватного транспорту. Прохання до всіх бути уважними, без потреби не заїжджати в центральну частину міста, на вул Стрийську та прилеглі вулиці. Львівська міська рада просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням генеральної репетиції до Євро-2012”, - зазначається у повідомленні Львівської міської ради.

Також сьогодні у Львові відбудеться тестування Міжнародного аеропорту «Львів».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, 700 людей пройдуть через основні етапи реєстрації нового терміналу аеропорту з багажем, пройдуть паспортний, митний конроль, вихід на посадку, приліт.

Учасники тестування пройдуть основні етапи руху пасажира в терміналі із дотриманням всіх етапів реєстрації, вони матимуть посадочні талони на зворотній рейс. Учасники тестування пройдуть через паспортний контроль, митний контроль, матимуть багаж, пройдуть вихід на посадку та приліт.

Як повідомили УНІАН у львівському аеропорту, тестування на 700 осіб у Львові відбудеться вперше. Це буде вже 5 тестування, протягом четвертої тестової експлуатації було 480 волонтерів. Остання тестова експлуатація відбудеться у травні, візьмуть участь більше 1000 осіб.

«Метою проведення таких тестувань є перевірити роботу систем, пропускну здатність. Кожного тестування ми збільшуємо кількість людей, додаємо багаж, збільшуємо кількість операції», - зазначають в аеропорту.

Як і під час Євро, на території аеропорту чергуватимуть карети швидкої допомоги.

Після того, як волонтери протестують аеропорт «Львів», їх, як і вболівальників у червні – експрес-автобуси завозитимуть до стадіону «Арена Львів».

Довідка УНІАН. Під час ЄВРО аеропорт очікує на 60 чартерів. У Львові очікують, що така кількість вболівальників завітають до Львова (у дні матчів) авіа-транспортом: 9 червня: 18 400 вболівальників; 13 червня: 14 400 вболівальників; 17 червня: 17 700 вболівальників.