На Львівщині автомобіль протаранив газетний кіоск

Львівська область. 14 травня. УНІАН. На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Яворівському районі, машина протаранила газетний кіоск в якому перебувала жінка-кіоскер.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 12 березня, близько 11.20, на автодорозі біля села Старичі Яворівського району 46-річний водій автомобіля «ГАЗ-3309», житель села Кожичі Яворівського району, допустив ДТП. При цьому водій залишив транспортний засіб не вживши заходів, щоб не допустити його самовільного руху. Внаслідок цього «ГАЗ» «занесло» на газетний кіоск, у якому знаходилась 64-річна місцева жителька, кіоскер газетного кіоску.

Унаслідок цієї аварії жінка отримала тілесні ушкодження, також в неї було діагностовано гіпертонічний криз.

За фактом ДТП триває перевірка.

