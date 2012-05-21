Львів. 21 травня. УНІАН. У Львові через «замінування» школи евакуйовували понад 300 учнів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, повідомлення про замінування львівської школи № 10 надійшло до чергової частини міського управління міліції сьогодні о 10.27.

Відразу до навчального закладу було направлено три десятки працівників міліції. За 7 хвилин зі школи евакуювали майже 300 дітей та 35 викладачів.

«Оглянувши школу, правоохоронці не виявили жодного вибухового пристрою. Одразу з’ясувалось, що повідомив про замінував третьокласник, учень СШ № 99. Свій «жарт» пояснив «бажанням подивитись, як розміновують школу», - зазначив у коментарі УНІАН начальник Львівського міського управління ГУ МВС України в Львівській області Сергій Зюбаненко.

Оскільки хлопчик неповнолітній, то відповідальність за його вчинок ляже на батьків. На них складуть адміністративний протокол за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, повідомили в обласному управлінні міліції.