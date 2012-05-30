Кілька сотень представників КОДу з Львівщини поїдуть до Києва на акцію

Львів. 30 травня. УНІАН. 4 червня із Львівщини до Києва виїде кілька сотень представників партій і громадських організацій, які увійшли до Комітету опору диктатурі, щоб 5 червня взяти участь в акції об’єднаної опозиції біля Верховної Ради проти ухвалення мовного закону.

Про це повідомив УНІАН член Комітету опору диктатурі Львівщини, голова Львівської обласної організації партії „Фронт змін” Степан Кубів.

Він зазначив, що до Києва автобусами вирушать представники від львівських осередків „Фронту змін”, „Батьківщини”, „Свободи”, „Нашої України”, Конгресу українських націоналістів, УРП, „За Україну!”, Товариства „Просвіта”.

За словами С.Кубіва, до Києва на акцію протесту виїде „більше двохсот представників від „Фронту змін”, також представники від інших опозиційних сил і велика кількість львів’ян, які долучаться до протесаної акції, аби не допустити мовного законопроекту Партії регіонів”.

С.Кубів повідомив, що 5 червня у Львові також відбудеться акція протесту проти ухвалення законопроекту „Про засади мовної політики в Україні”, в якій візьмуть участь представники опозиційних сил Львівщини. Акція буде проходити у формі пікетування біля приміщення Львівської ОДА і розпочнеться о 09.30.

Як повідомляв УНІАН, об’єднана опозиція звернулася до українців із закликом прийти 5 червня о 09.00 під стіни Верховної Ради, аби не допустити ухвалення мовного законопроекту Партії регіонів.