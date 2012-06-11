ЄБРР планує виділити гроші на створення торгового центру в Львові

Київ. 11 червня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує виділити нідерландській компанії Multi Corporation B.V. 6 млн. євро субординованого кредиту і організувати синдикований кредит на 46,1 млн. євро на створення торгового центру в Львові.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Об`єкт буде створено на території колишньої промислової зони поряд із історичним центром міста.

Загальна вартість проекту становить 90 млн. євро.

Постанову про виділення коштів буде винесено на розгляд ради директорів ЄБРР 10 липня 2012 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР в 2011 році в Україні уклав 41 нову угоду на суму 1,02 млрд євро (1,3 млрд дол.).