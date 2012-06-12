Львівська митниця визначила топ-10 авто іноземних уболівальників

Львів. 12 червня. УНІАН. Львівська митниця визначила топ-10 улюблених машин уболівальників Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, найбільший наплив уболівальників на кордоні України в зоні діяльності Львівської митниці спостерігався у перші дні чемпіонату – 8 та 9 червня.

„Цими днями кордон перетнуло понад 18 тисяч легкових транспортних засобів близько 50 марок. Серед найпопулярніших марок автомобілів, якими вболівальники приїхали в Україну на матчі Євро-2012, є: Volkswagen – 2 тис. 112 автомобілів; Audi – 679; Opel – 651; Ford – 462; Mercedes – 444; Renault – 337; BMW – 309; Fiat – 232; Skoda – 168; Peugeot – 137”, - зазначається у повідомленні.