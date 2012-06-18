Львів відкрив пряме авіасполучення з Баку

Львів. 18 червня. УНІАН. 17 червня Львів відкрив пряме авіасполучення з Азербайджаном.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, о 9.55 в аеропорту приземлився перший літак з Баку.

Рейс Львів-Баку здійснюватиметься раз на тиждень - у неділю. Обслуговуватимуть його літаки класу D «Аеробус-319» та «Аеробус-320». Авіаперевізник – «Азербайжанські авіалінії». Тривалість польоту - 3,5 години.

«Авіарейс перспективний, адже ми - цікавий туристичний і курортний регіон», - сказав генеральний директор аеропорту Львова Роман Гонтарев.

На сьогодні з аеропорту «Львів» здійснюють рейси 12 іноземних та 4 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямків – 17 (Москва, Варшава, Неаполь, Відень, Мюнхен, Прага, Стамбул, Тімішоара, Дортмунд, Венеція, Вроцлав, Краків, Салоніки, Хургада, Анталія, Сургут, Тіват).