У найближчі дні в Україні надзвичайна пожежна небезпека
16:40, 22 червня 2012Львів
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Інформує Укргідрометцентр
Київ. 22 червня. УНІАН. У найближчі дні в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній частині України та більшості центральних областей 22-23 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 24-25 червня надзвичайна пожежна небезпека місцями утримається.
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