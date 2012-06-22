У найближчі дні в Україні надзвичайна пожежна небезпека

Інформує Укргідрометцентр

Київ. 22 червня. УНІАН. У найближчі дні в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній частині України та більшості центральних областей 22-23 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 24-25 червня надзвичайна пожежна небезпека місцями утримається.

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