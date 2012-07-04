Під стінами Львівської ОДА пройшла позачергова сесія облради

Львів. 4 липня. УНІАН. Близько двох тисяч жителів Львівської області зібралися сьогодні на площі біля Львівської облдержадміністрації, де проходила ХХ позачергова сесія Львівської обласної ради на порядок денний якої було винесено одне питання: „Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленнями Закону України „Про засади державної мовної політики”.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії, яка проходила просто неба, були присутні голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Львова Андрій Садовий, депутати Львівської міської та усіх районних рад Львівщини, представники органів місцевого самоврядування, представники політичних сил, які увійшли до об’єднаної опозиції „Батьківщина”, активісти ВО „Свобода”, партії „УДАР”, громадські діячі.

Присутні тримали державні та партійні прапори і плакати з написами такого змісту: «Українцю, захисти мову і державу!», «Зупинимо апартеїд в Україні», «В своїй хаті – своя й правда», «Любіть Україну або забирайтесь геть!», «Хто ви, панове, російськомовні друзі чи недруги? Споживаєте хліб та сало українське, а так не любите Україну та її мову», «Українофобам - не місце в Україні».

На сесії було прийнято „Звернення до українського народу щодо загрози державності України у зв’язку з ухваленням Верховною Радою Закону України «Про засади державної мовної політики», а також звернення до Президента України щодо ветування цього закону.

У Зверненні до українців депутати наголосили, що „рубікон перейдено”.

«Третього липня Партія регіонів, комуністи та Народна партія у безпрецедентно незаконний спосіб проголосувавши законопроект «Про засади державної мовної політики», посягнули на душу народу і єдиний гарант незалежності держави – мову. Паралельна мова – це паралельна держава на тій самій території, а отже, неминучий антагонізм між окупованим та окупантом. Щоб знищити українців в Україні, треба знищити мову», - йдеться у тексті звернення.

Тому обласні депутати звернулися до Президента України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України з вимогою „зупинити брутальний процес руйнування основ Української держави”.

«Вимагаємо від керівників обласних і районних державних адміністрацій дати публічну оцінку подіям 3 липня, звернутися до Президента України з вимогою не підписувати українофобський закон, або подати у відставку зі своїх посад, - йдеться у зверненні. – Закликаємо громадськість бойкотувати окупаційні установи, посадовців, членів прорежимних партій, а також бути готовим до виїзду у Київ для участі в акціях протесту та відстоювати свої права. Задля власного мовного дому і незалежної соборної Української держави мобілізуймося на безстрокові акції протесту. Зберімося разом, аби засвідчити панування на власній землі, неспинність нашої боротьби та втіленість у власній мові».

Відозвою депутати закликали стати на захист своєї мови, своєї держави, своєї свободи. Бо «ми – нація, що завжди знаходила сили на повстання у час найбільшої суспільної темряви. Ми прийняли виклик українофобів і неминуче їх поборемо. Врятуймо мову – мова врятує нас!».

Також на позачерговому засіданні сесії обласної ради депутати прийняли рішення про припинення договору оренди нерухомого майна з Львівською обласною державною адміністрацією, „взявши до уваги сьогоднішнє рішення президії Львівської обласної ради та наявність у Львівської ОДА заборгованості з орендної плати за понад 6 місяців” (Львівська ОДА і Львівська обласна рада розміщуються на кількох поверхах в одній будівлі на вулиці Винниченка у Львові. Свої приміщення Львівська ОДА орендує у Львівської обласної ради).

„Львівська обласна рада зобов’язала управління майном спільної власності вжити вичерпні заходи щодо дострокового розірвання договору оренди, стягнення заборгованості та виселення із займаних приміщень. Контроль за виконанням покладено на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради”, - йдеться в ухваленому рішенні обласних обранців.

На позачерговому сесійному засіданні міський голова Львова Андрій Садовий виступив з публічним зверненням на захист української мови.

«Нації вмирають не від інфаркту, у нації забирають мову. Так говорить Ліна Костенко. Щойно відбувся злочин – Верховна Рада вчинила дію, яка веде до складного і важкого шляху нашої держави. Це є злочин. Вони це робили на угоду тим, кому Україна стоїть, як кістка в горлі! Ми не будемо сьогодні говорити про них. Ми будемо говорити про нас, наші дії. Ганебний закон не має бути підписаний! Парламент, який прийняв цей закон, має бути розпущений! Якщо цей закон підпишуть, ми проведемо екстрені збори всіх органів місцевого самоврядування. Ми будемо звертатися до Конституційного Суду. Цей закон ніколи не має набути чинності! Він – проти України! Я сьогодні хочу закликати всіх не піддаватися на провокації! Сьогодні вночі пробували робити провокації біля наметів, що на площі біля Львівської міської ради. Хлопці – молодці! Вони не піддалися”, - заявив А.Садовий.

Він також звернувся до всіх політичних партій, до лідерів, „щоб забезпечити людям можливість проявити своє слово”.

„Щоб кожен громадянин України мав можливість сказати своє слово на захист української мови! Як орган місцевого самоврядування, ми будемо забезпечувати функціонування міста в умовах, які би не сталися. Ми прекрасно розуміємо: це питання не вирішиться за один день. Ми готові стояти до кінця, інших варіантів бути не може!», - зазначив у виступі мер Львова.