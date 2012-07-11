У Львові затримано завкафедри вишу за одержання хабара

Львів. 11 липня. УНІАН. У Львові затримано завідувача кафедри Національного аграрного університету за одержання хабара в сумі 700 доларів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Викладач - член приймальної комісії вишу вимагав кошти за сприяння у вступі на навчання за спеціальністю «Економіка підприємств».

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.