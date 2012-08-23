Львів приймає конференцію присвячену 100-літтю Пласту

Львів. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львівській духовній семінарії Святого Духа проходить Міжнароднa конференція, присвячена 100-літтю Пласту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, захід, що зібрав близько 200 учасників, серед яких пластуни з Австралії, Німеччини, Канади та Сполучених Штатів Америки, розпочався молитвою та співом пластового гімну.

Конференцію відкрив блаженніший Любомир Гузар, звернувшись до її учасників зі словами про особливу роль пластового руху. З вітальними словами до учасників конференції звернулися голова Головної Пластової Булави Володимир Базарко, начальник управління з питань сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації Анатолій Ігнатович, голова Крайової Пластової старшини України Дмитро Колесник.

У вітальному слові за дорученням керівництва Львівської обласної державної адміністрації начальник управління з питань сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації Анатолій Ігнатович побажав Пласту зростання, а членам організації – бути більш активними у суспільстві.

В межах конференції працюють 3 сесії: сесія історії Пласту, сесія Пласту і суспільства, а також сесія щодо головних обов’язків Пластуна.

Активну участь у роботі конференції беруть історик, професор історії Йоркського Університету Орест Субтельний, академік НАН України Ігор Юхновський, голова Опікунської Ради Пласту в Україні Богдан Гаврилишин.

На конференції відбулися також презентації історичних книг про Пласт, зокрема було презентовано Альманах 100-ліття Пласту.

Довідка УНІАН. Міжнароднa конференція, присвячена 100-літтю Пласту, відбувається в межах плану заходів із відзначення 100-річчя Пласту на Львівщині.