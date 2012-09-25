На Львівській митниці вилучили понад тонну контрабандної кави

Львів. 25 вересня. УНІАН. Працівники митного посту „Рава-Руська” Львівської митниці вилучили 1 тис 248 кг смаженої кави в зернах, яку двоє громадян України нелегально намагалися ввезти в Україну з Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, увечері 24 вересня в зону митного контролю митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці заїхав автомобіль «Мерседес-Бенц», яким з приватної поїздки з Республіки Польщі повертались двоє громадян України. Автомобіль прямував смугою руху «червоний коридор». Громадяни заявили під час декларування про те, що везуть особисті речі та незначну суму валюти. Після перевірки зазначених відомостей у багажному відділенні транспортного засобу під час поглибленого огляду митники виявили 1 тис 248 кг смаженої кави в зернах виробництва Італії в упаковках по 1 кг.

За цим фактом, за ознаками ст. 472 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Понад тонну кави вартістю більш ніж 100 тис. грн. вилучено до рішення суду.