Nestl&#233; відкрила нову виробничу лінію на фабриці «Світоч» у Львові

17:10, 24 жовтня 2012
Львів
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З виробництва батончиків LION

Львів. 24 жовтня. УНІАН. 22 жовтня на Львівській кондитерській фабриці «Світоч» було урочисто відкрито нову лінію з виробництва шоколадних батончиків LION. У церемонії взяли участь головний виконавчий директор Nestlé S.A. (Швейцарія) Пол Бюльке та виконавчий віце-президент Nestlé S.A. (зона Європа) Лоран Фрекс.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор з корпоративних питань Nestlé в Україні та Молдові Геннадій Радченко.

Він зазначив, що львівській фабриці «Світоч», що входить до групи компаній Nestlé з 1998 року, приділяється особлива увага з боку керівництва Nestlé S.A. Інвестиції у розширення виробництва цього потужного підприємства направлені на модернізацію існуючого обладнання та встановлення нових виробничих потужностей.

„У цьому році інвестиції в кондитерське виробництво склали близько 130 млн. грн. На фабриці встановлені нові лінії з виробництва батончиків LION та шоколадних цукерок, а також нове вдосконалене обладнання з фасування розчинної кави NESCAFE”, - відмітив Геннадій Радченко.

Він зазначив, що на сьогоднішній день Nestlé є одним із найбільших інвесторів у харчову промисловість України.
Головний виконавчий директор Nestlé Пол Бюльке у свою чергу  поділився очікуваннями та подальшими намірами компанії на українському ринку.

„Україна залишається одним із найбільш швидко зростаючих ринків для нашого бізнесу у Європі і має великий потенціал. Ми плануємо надалі інвестувати у розширення наших виробничих потужностей. Україна – надзвичайно перспективна країна, яка докладає великих зусиль для створення сприятливих умов для інвесторів», - зазначив Пол Бюльке.

Довідка УНІАН. Nestlé – найбільший виробник продуктів харчування у світі, що працює на засадах раціонального харчування та здорового способу життя. Штат компанії налічує 280 тисяч працівників. Nestlé належать 449 заводів у 83 країнах. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2011 році 83,6 млрд. швейцарських фраків. Продукція Nestlé представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної та столової води, а також кормів для домашніх тварин. Крім виробництва продуктів харчування, Nestlé володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної і фармацевтичної промисловості.
Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. З тих пір компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року у Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». У кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»). В 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

Бізнес Nestlé в Україні представлений наступними напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи), продукти швидкого приготування, дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корма для домашніх тварин, морозиво.

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