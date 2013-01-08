Відкрито кримінальне провадження за заявою журналіста „Експресу”

Львів. 8 січня. УНІАН. Львівська міліція відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності за заявою кореспондента газети „Експрес” про виявлення у його квартирі пристрою для негласного зняття інформації.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, провадження відкрито за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Як зазначається у повідомленні, 6 січня у Галицький райвідділ Львівського міського управління міліції звернувся журналіст однієї з львівських газет із заявою про виявлення в його приватному помешканні пристрою для негласного зняття інформації.

Чоловік повідомив, що у своїй приватній квартирі він виявив, за його припущенням, пристрій для негласного зняття інформації, який був зашитий у домашній одяг. Заяву працівника ЗМІ було зареєстровано у журналі єдиного обліку злочинів та правопорушень.

З метою перевірки викладеної у заяві інформації та з‘ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Галицького райвідділу міліції.

Однак, звернувшись із заявою до правоохоронних органів, заявник, всупереч порядку проведення слідчих дій, категорично заборонив співробітникам міліції провести огляд виявленого ним пристрою і місця події, мотивуючи це відсутністю санкції суду. Журналіст відмовився від будь-яких пояснень щодо фактів, викладених у його заяві, а також не пред‘явив працівникам міліції вказаний вище пристрій, тим самим не надавши змоги експертам його дослідити.

„Заява журналіста перебуває на контролі керівництва головного управління МВС України у Львівській області. Про дану подію повідомлено МВС України”, - інформує відділ зв’язків з громадськістю.

Водночас, на сайті газети „Експрес” 6 січня було розміщено інформацію про те, що „у приватній квартирі журналіста відділу розслідувань газети Тараса Зозулінського виявлено пристрій для негласного зняття інформації. Він був зашитий у домашній одяг, і знайдений абсолютно випадково”.

За даними газети, ”Т.Зозулінський переконаний, що негласне проникнення у його квартиру та встановлення пристрою для негласного зняття інформації прямо пов’язане із його професійною діяльністю, зокрема, підготовкою до друку відділом розслідування газети “Експрес” ряду резонансних розслідувань. Також Т.Зозулінський є автором декількох розслідувань, опублікованих в газеті ”Експрес” у грудні, зокрема, щодо причетності родини прем`єр-міністра України Миколи Азарова до заволодіння активами на кримському узбережжі, оборудок навколо дачі Президента у Магарачі, зловживань міліцейського підприємства коштами громадян України”.

У виданні зазначають, що „висококваліфікований експерт, який здійснив огляд пристрою, підтвердив, що це пристрій для негласного зняття інформації дуже високої якості із автономним джерелом живлення».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, „сьогодні буде відповідним чином проведено вилучення пристрою, який виявив у себе в помешканні журналіст львівського видання, на це вже є санкція суду. Пристрій буде передано для проведення експертизи. Висновків будь-яких незалежних експертиз щодо виявленого в нього пристрою – журналіст працівникам міліції не надавав.”