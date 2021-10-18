Жертвами повені на півдні Індії стали вже 22 людини.

Щонайменше 22 людини загинули в результаті проливних дощів у південно-індійському штаті Керала минулими вихідними.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, дощі по всьому штату призвели до раптових повеней і зсувів в декількох районах.

За словами офіційних осіб і очевидців, близько 13 людей загинули в результаті зсуву в селі Куттіккал. Майже половина жертв була з однієї сім'ї.

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Очікується, що невеликі дощі по всьому штату продовжаться.

Нагадаємо, у 2018 році штат Керала постраждав від найсильнішої повені за століття. Тоді загинуло не менше 400 осіб і близько 200000 були евакуйовані.

Нагадаємо, раніше у Китаї рекордні дощі затопили провінцію Шаньсі, почалися повені.

Щонайменше 1,75 мільйона жителів провінції постраждали від повені.120000 осіб були евакуйовані. В результаті стихії загинули 15 людей, ще троє зникли безвісти.

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Автор: Катерина Лиманська