Ель-Ніньо набирає сили: ймовірність рекордно потужного явища сягнула 75%

Ель-Ніньо може впливати на погоду в різних частинах світу.

Американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) підвищило ймовірність історично сильного Ель-Ніньо до 75% вже в період з жовтня по грудень. Як пише Watchers, ще в серпні ймовірність цього явища оцінювалася в 69%.

Причиною стало потепління тропічної частини Тихого океану. У серпні температура поверхні води у східній екваторіальній частині перевищувала норму більш ніж на 3 градуси.

Як повідомляється, потепління спостерігається не тільки на поверхні океану. У глибинах також є ділянки, де температура води перевищує норму більш ніж на 10 °C. Атмосферні процеси також відповідають розвитку Ель-Ніньо: посилилася конвекція та кількість опадів у центральній і східній частинах Тихого океану, тоді як над Індонезією вони зменшилися.

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Вчені очікують, що Ель-Ніньо продовжуватиме посилюватися до кінця 2026 року. Імовірність дуже сильного явища восени та взимку оцінюється у понад 90%.

Однак вчені застерігають: навіть дуже сильне Ель-Ніньо не означає автоматичного посилення певних погодних явищ у всьому світі. Воно підвищує ймовірність характерних кліматичних наслідків, але конкретні температура та кількість опадів залежать від регіону.

Таким чином, найближчі місяці можуть стати періодом одного з найпотужніших Ель-Ніньо за всю історію спостережень.

Ель-Ніньо: що важливо знати

Ель-Ніньо – це природне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в центральній і східній частинах екваторіального Тихого океану стають незвично теплими. Через це змінюється рух повітряних мас і характер опадів далеко за межами регіону.

Ель-Ніньо може впливати на погоду в різних частинах світу: десь підвищується ризик сильної спеки та посухи, а десь, навпаки, збільшується кількість дощів і повеней. Зазвичай це явище повторюється нерегулярно, приблизно раз на кілька років, і триває кілька місяців.

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