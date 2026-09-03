Ель-Ніньйо не був таким сильним щонайменше 1000 років: учені назвали причину

Дослідники відновили кліматичні дані за тисячу років і виявили безпрецедентне посилення Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо в останні десятиліття став сильнішим, ніж будь-коли за останні 1000 років. До такого висновку дійшли вчені Мічиганського університету, які відтворили зміни температури поверхні східної частини екваторіального Тихого океану за тисячолітній період.

Як пише Qubit, дослідження показало, що сучасні епізоди Ель-Ніньо помітно відрізняються від тих, що відбувалися до початку індустріальної епохи. На думку дослідників, причиною посилення може бути глобальне потепління, спричинене діяльністю людини.

Ель-Ніньо – тепла фаза природного кліматичного циклу. Під час цього явища температура поверхні Тихого океану в екваторіальній зоні підвищується, що впливає на погоду в багатьох регіонах планети. Холодна фаза циклу називається Ла-Нінья.

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Щоб дослідити клімат минулого, вчені проаналізували скам’янілі корали, зібрані в районі Галапагоських островів. Їхній хімічний склад дозволяє відтворити зміни температури океану за тривалий період.

Вчені виявили, що зростання кліматичної мінливості пов’язане саме з посиленням Ель-Ніньо. Подібної тенденції не спостерігалося ані під час середньовічного теплого періоду, ані в період Малого льодовикового періоду.

Комп’ютерні моделі також показали, що одних природних факторів недостатньо, щоб пояснити зміни, що відбуваються. Дослідники вважають, що значну роль відіграє зростання концентрації парникових газів внаслідок діяльності людини.

Більш потужне Ель-Ніньо в майбутньому може означати не лише додаткове підвищення температури, а й більш екстремальні опади. Вологі регіони можуть отримувати ще більше дощів, тоді як посушливі – стикатися з сильнішою посухою.

Таким чином, посилення Ель-Ніньо здатне зробити кліматичні крайнощі ще більш вираженими по всьому світу.

Землю чекає рекордне Ель-Ніньо: що відомо

У Тихому океані вже формується аномально сильне Ель-Ніньо. Met Office прогнозує, що температура поверхні океану місцями може бути більш ніж на 3°C вищою за норму, а деякі моделі допускають відхилення до +4 градусів. Це явище може посилити глобальне потепління та вплинути на погоду в багатьох регіонах світу. За прогнозами, 2027 рік може стати найспекотнішим в історії спостережень, випередивши 2024 рік.

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