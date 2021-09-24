Сьогодні у високогір'ї Карпат пориви вітру сягають 30 м/с.

Сьогодні Карпати накрило штормовим вітром. Подекуди швидкість поривів сягає 30 м/с. Людей просять утриматися від походів у гори.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я! Станом на 8:35 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно, обмежена видимість до 70 метрів, дрібний дощ зі сніжною крупою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні в Україні через потужний вітер оголосили штормове попередження. Місцями швидкість вітру сягатиме 30 м/с.

За даними Укргідрометцентру, 24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с.

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Автор: Катерина Лиманська