Синоптик заявив, що температурний режим взимку 2022/2023 буде трохи вищий за норму.

Ймовірність суворої зими в Україні із затяжними морозами мінімальна, заявляє директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Як він розповів у коментарі "24 каналу", можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на сході.

"Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються надовго", - запевнив синоптик.

Також він заявив, що температурний режим взимку 2022/2023 буде трохи вищий за норму. Тож, зважаючи на це, тривалих похолодань не прогнозується.

Зима в Україні 2022-2023: прогноз кліматологів

Раніше керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько розповіла, що через зміни клімату холодний період у зимові місяці буде скорочуватись.

Своєю чергою, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух прогнозує теплу зиму. "Очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20 роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період", – говорить вона.

Та, незважаючи на це, низка ЗМІ постійно пише про те, що на Україну чекає холодна зима. Такі прогнози, як бачимо, необгрунтовані.

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