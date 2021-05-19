Сьогодні, 19 травня, на Україну налетить сильний вітер.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, у західних, вдень і у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
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У Києві вранці - туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Україні на 19 травня: дані Погоди УНІАН
У середу, 19 травня, Україну продовжать заливати дощі. У країні похолодає на кілька градусів: температура в центрі опуститься до +18°, а на заході впаде до +14°.
У Києві - хмарно з проясненнями, злива. Температура повітря вночі +10°, вдень +18°.
У Львові в середу очікується хмарна погода з проясненнями, злива. Вночі +6°, вдень +17°.
В Одесі - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +13°, вдень +21°.
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