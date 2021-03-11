На Волині через підвищення води у річках може затопити двори

Кожної доби рівень води піднімається до 3 сантиметрів.

Ілюстрація: річка наприкінці зими / фото УНІАН

Сьогодні та завтра, 11-12 березня, на річці Прип'ять продовжиться підйом рівня води.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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При подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на Прип'яті в створi поста Рiчиця та на ріки Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь i присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi. Подальше затоплення заплавних територій - жовтий рiвень небезпеки.

Схід лавин у Карпатах

Сьогодні у Карпатах температура знизилася до -13°.

"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°, вітер південно-західний 3-4 м/с, ясно", - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

У зв'язку зi снiгопадами 11 березня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.