Через снігопади заблоковано безліч автомагістралей.

Шторм "Арвен" приніс сильні снігопади на північ Іспанії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, від снігопадів страждають Наварра, Кантабрія і Країна Басків.

У постраждалих районах завалило снігом майже півтори сотні доріг. Частину з них довелося закрити. А на інших - поки чистять, заборонили рух вантажівок.

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За даними дорожньої влади, ураган торкнувся 139 доріг на півночі Іспанії, передає arirang. Влада заявила, що на боротьбу зі снігом кинуто близько 850 снігоочисників. Однак через повільне надання допомоги водії вантажівок можуть опинитися в скрутному становищі доки дороги не будуть розчищені.

Як повідомляється, також шторм накрив і північний захід Франції. Страждають понад десяток регіонів.

Нагадаємо, перший сніг випав у Нідерландських провінціях Північний Брабант і Гелдерланд. Країну накрила область низького тиску, яка принесла з собою холодне повітря з Ісландії.

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Автор: Катерина Лиманська