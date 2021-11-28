Температура повітря впала до нуля градусів.

Перший сніг випав у нідерландських провінціях Північний Брабант та Гелдерланд. Температура повітря вночі опуститься до нуля.

Про це повідомляє NOS.

"Жителі провінції Північний Брабант та провінції Гелдерланд могли побачити вкриті снігом білі дерева, поля та дахи будинків. Особливо сніжило в місті Ейндховен й окрузі", - йдеться в повідомленні.

У Нідерландах вночі очікується зниження температури до нуля градуса. Країну накрила область низького тиску, яка принесла з собою холодне повітря з Ісландії.

— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) November 27, 2021

Як раніше повідомляв УНІАН, сильний снігопад і хуртовини обрушилися на північний схід Китаю. Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь припав на початок тижня. Через негоду школи і дитячі садки були тимчасово закриті в Харбіні, Цзіліні та інших містах.

При цьому на озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен - поверхня води покрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями. За словами експертів, для появи такого феномена потрібно кілька умов: швидке охолодження повітря, відкрита вода, близька до замерзання, і певна швидкість вітру.

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Автор: Анастасія Горбачова