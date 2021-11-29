На високогір'ї Карпат сьогодні холодно і сніжно.

Сьогодні Карпати замітає снігом. Так, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні через снігопад та сильний вітер видимість обмежена до 40 метрів.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:45 29 листопада на норі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. Вітер південно-східний 8-10 м/с.Температура повітря -3°С. падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними snig.info, сніжить сьогодні й на Драгобраті.

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні на сьогодні, 29 листопада, оголошено штормове попередження.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, в Карпатському регіоні сьогодні очікується значний мокрий сніг і дощ.

Також сьогодні по всій країні очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.

Через негоду в Україні оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Автор: Катерина Лиманська