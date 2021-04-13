Перший циклон зайде в країну вже завтра і погіршить погоду на півдні, на узбережжі Чорного моря.

Погіршення погоди пов'язане відразу з двома циклонами, які рухаються у напрямку до України, і накриють країну один за іншим.

Про це розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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"Йде переміщення активних фронтів, циклонів через територію країни. Напрямки різні - спочатку активний циклон буде рухатися з півдня, потім із заходу, і це призведе до нестійкого характеру погоди", - повідомив синоптик.

Перший циклон зайде в країну вже завтра в другій половині дня - 14 квітня, і спочатку погіршить погоду на півдні, на узбережжі Чорного моря.

"Більшу частину території України він охопить вже в четвер, 15 квітня - з опадами", - уточнив Мурмило.

Нестійка погода в Україні

Квітень і травень в Україні цього року будуть відрізнятися нестійкою погодою.

Про це повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас-кожні 4-5 днів зміна погоди. Треба розуміти, що, якщо ви їдете кудись відпочивати у спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся в таку ж погоду", - зауважила вона.

За словами вченої, перелом в погоді вже стався - "і зима скінчилася, і весна почалася", але її нестійкість не дозволяє відчути, що весна повністю вступила в свої права.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вище, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, по ним можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж ті теплі дні у квітні", - повідомила вона.

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Автор: Олена Пилипчак