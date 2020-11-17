Сьогодні з першим снігом до Києва завітали й перші морози. Стовпчики термометрів опустилися до позначки -3,4º.

У Києві зафіксували перші морози / фото getbg.net

Сьогодні у Києві зафіксували перші цієї осені морози.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Б. Срезневського.

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"17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 18 жовтня, а тривалість безморозного періоду складає 188 днів", - йдеться у повідомленні.

Кліматологи обсерваторії також інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

"Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок буде, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження", - кажуть в обсерваторії. За словами спеціалістів, середня дата такого переходу у Києві припадає на 26 листопада.

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