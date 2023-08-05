Зміна погоди у Львові та області очікується 6 серпня.

У Львові та Львівській області 6 серпня різко зіпсується погода: очікуються сильні пориви вітру, потужні дощі та грози. Про це йдеться у повідомленні Львівського гідрометцентру.

"По місту Львову: 6 серпня гроза, пориви вітру (південно-східний з переходом на західний) 15-20 м/с. Вдень значний дощ, сильний шквал 25-27 м/с, град", - попередили синоптики.

У Львівській області також прогнозуються грози й пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Вдень пройдуть значні дощі, по півдню області опади будуть сильними. В окремих районах очікуються сильні шквали до 25-28 м/с та град.

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Через негоду у Львові та області оголошено ІI рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідка УНІАН. ІI рівень небезпечності - погодні умови небезпечні. Вони несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Погода на заході Україні 6 серпня - прогноз

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у неділю на заході України очікується нестійка погода. Вночі не передбачається істотних опадів, але впродовж очікується проходження грозових дощів, сильних злив та граду, що супроводжуватимуться шквалами. Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22 °C, а вдень підніметься від +29 до +34 °C. У Карпатах та на Закарпатті буде трохи свіжіше, температура вночі становитиме +20…+25 °C.

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