Сьогодні на киян очікує похмура погода з температурою до +3°
У Києві опадів не очікується.
У понеділок, 16 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до +3°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень - синоптики
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень повітря прогріється максимум до +3°.
Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю до 1,8 м/с. без опадів.
Атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.
Народний прогноз на 16 листопада
16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибаків була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься із гачка, то риболовля буде погана. Якщо печений хліб на вулиці замерзне, то скоро морози будуть. Дрова в печі горять сильно і полум'я летить у трубу з ревом — до бурі. Хмари пливуть низько — очікуй холоднечу.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень - синоптики
- Без снігу, але з дощами: синоптики поділилися прогнозом на зиму в Україні
- Синоптик назвав дату першого снігу в Україні і дав докладний прогноз до кінця зими
- Народні синоптики розповіли, якою буде погода на Миколая і в новорічну ніч
- В Україні кілька міст засипало першим снігом: кадри зачаровують
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+7°... +2°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк-1°... -4°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+3°... -3°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ-1°... -4°
- Луцьк+9°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+7°... -1°
- Одеса+12°... +6°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+9°... +5°
- Сімферополь+9°... +2°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+9°... +3°
- Харків-1°... -4°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+3°... -3°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці+8°... 0°
+9°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+9 °
Мін./mакс. температура:+1° / +15°
Вологість:49 %
Тиск:752 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:54
Захід16:54
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин