Сьогодні на киян очікує похмура погода з температурою до +3°

У Києві опадів не очікується.

У Києві сьогодні - похмуро / фото УНІАН

У понеділок, 16 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до +3°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень повітря прогріється максимум до +3°.

Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю до 1,8 м/с. без опадів.

Атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.

Народний прогноз на 16 листопада

16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибаків була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься із гачка, то риболовля буде погана. Якщо печений хліб на вулиці замерзне, то скоро морози будуть. Дрова в печі горять сильно і полум'я летить у трубу з ревом — до бурі. Хмари пливуть низько — очікуй холоднечу.

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